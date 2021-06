Les incroyables comestibles débarquent à Rivière-du-Loup

Depuis quelques jours, plusieurs bacs à jardinage ont pris place à différents endroits au centre-ville de Rivière-du-Loup, une initiative du Comité de jardins de la MRC. Ce mouvement international appelé Les incroyables comestibles vise à offrir gratuitement de la nourriture à partager aux citoyens des villes.

Le but du mouvement est de contribuer à transformer les espaces non comestibles, publics et privés, en espaces comestibles ouverts et gratuits pour tous. On plante, on arrose et on partage les récoltes. Une belle collaboration établie entre le Comité jardins de la MRC de Rivière-du-Loup, le Collège Notre-Dame, certains commerçants locaux, La Manne rouge, je récolte! et la Ville a permis au projet des incroyables comestibles d’enfin voir le jour en sol louperivois.

À compter de juillet, si la température est clémente, et ce, durant toute la belle saison, les citoyens pourront se procurer des légumes frais tout à fait gratuitement, dans l’un ou l’autre des trente bacs disposés au parc Blais, à l’hôtel de ville et sur rue Lafontaine (Multi-Défis, Aux Fous brassant, le Vrac, Aux Joly Ballons) et aussi directement à La Manne rouge, je récolte!.

Cette initiative est doublée d’une autre action en alimentation cet été. En effet, le programme de la graine à l’assiette, dont l’objectif est d’accroître les connaissances des jeunes sur le cycle de vie des aliments, proposera via La Manne rouge, je récolte ! diverses animations originales à faire en bulles familiales ou avec des groupes en camp de jour.

Depuis plusieurs années, le Comité jardins de la MRC de Rivière-du-Loup s’associe à l’équipe de La Manne rouge, je récolte! pour proposer aux jeunes de la région et à leurs proches des animations visant une saine alimentation de proximité. Cet été des animations ludiques, des ateliers originaux ou des visites éducatives seront offerts à la population, en respect des mesures sanitaires demandées par la santé publique et le gouvernement du Québec. Fière de l’expertise développée depuis quelques années, l’animatrice horticole Manon Marcoux et l’équipe d’animation de La Manne rouge sont fins prêtes à accueillir les familles et les groupes de camp de jour intéressés à découvrir le bonheur de manger des aliments cultivés soi-même. Pour les rejoindre, il faut composer le 581 801-0760 ou se rendre sur la page Facebook de l’organisme.