Lancement de la saison estivale pour la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata

La Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata (SHAT) lance la saison estivale en force avec deux nouvelles expositions pour le grand public et le retour de la revue historique Le Témiscouata.

Le Musée du Témiscouata est très heureux de lancer la saison touristique avec une toute nouvelle exposition de qualité pour les visiteurs et les gens de la région. L’exposition Le Fléché au bout des doigts, réalisée par le Centre Marius-Barbeau de Montréal, sera présentée tout l’été au Musée du Témiscouata à partir du 24 juin 2021. Cette exposition présente l’évolution du fléché, de ses origines à nos jours et conduit le visiteur dans un voyage historique, avec comme compagnons de route, les voyageurs, les Amérindiens, les Métis et les artisans québécois, qui ont fait, et qui font toujours, vivre le fléché.

Cette année, le Musée du Témiscouata propose un nouveau tarif familial pour deux adultes et cinq enfants au cout de 25 $ taxes incluses. De plus, la SHAT offre une promotion entre le Fort Ingall et le Musée du Témiscouata. En effet, à l’achat d’un billet pour le Musée, vous pourrez visiter le site historique gratuitement et vice-versa.

LE TÉMISCOUATA DANS MES VALISES

Grâce à un soutien financier de l’Entente de développement culturel de la MRC de Témiscouata et du ministère de la Culture et des Communications, la SHAT lancera dans les prochaines semaines une exposition dans une formule des plus originales : une exposition itinérante qui voyagera dans plus de 30 lieux publics différents sur le territoire de la MRC pendant une période de trois ans. Les différents endroits participant au projet d’exposition seront dévoilés au fil des semaines via les pages Facebook du Musée du Témiscouata et du Fort Ingall.

REVUE LE TÉMISCOUATA

La SHAT lancera très bientôt sa revue historique Le Témiscouata. Cette édition portera sur le thème de la médecine et de la santé. Grâce à une foule de collaborateurs variés, les lecteurs pourront en apprendre davantage sur l’histoire de l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac avec un texte de Marie Côté, sur le médecin Félix Dubé par Sébastien Ouellet, sur la médecine au temps du Dr Landry par Samuel Moreau, sur les archives médicales avec Marianne Pelletier ainsi que sur l’évolution de la médecine et des différentes pandémies par Marie-Claude de Brower. De plus, Aster propose un article sur la médecine dans l’espace et le Parc national un article sur la santé de la forêt au Témiscouata. Pour une première année, la revue sera en vente en ligne ainsi qu’en format papier au Fort Ingall, au Parc national du Lac-Témiscouata, au Musée du Témiscouata et chez de futurs partenaires au cout de 10 $, taxes incluses.

Pour plus d’information sur les activités de la SHAT, visitez le www.fortingall.ca ou le www.museedutemiscouata.ca.