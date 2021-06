Le pont surplombant la rivière des Trois-Pistoles est en bon état

À chaque année, le ministère des Transports découvre que certaines de ses structures ont besoin de réparations comme ce fut le cas du pont de L’Île-aux-Tourtes dans la région de Montréal récemment. Dans la MRC des Basques, le pont de la route 132 qui surplombe la rivière des Trois-Pistoles est en bon état, a-t-on indiqué à Info Dimanche.

«Il est normal que l’ouvrage nécessite, avec le temps, des interventions, mais cela n’affecte pas sa condition générale», a expliqué Sophie Gaudreault, porte-parole de la Direction des communications. Des travaux touchant diverses composantes du pont ont été réalisés dans les dernières années, notamment la réfection des joints de poutres en 2017 et la réfection des joints du pont en 2014.

Un rapport d’inspection générale daté du 16 septembre 2019 indique toutefois que certaines dégradations mineures sont apparentes. Fissures, traces de rouille, éclatement, délaminage par endroits, certains boulons d'ancrage trop courts sur la rampe et corrosion légère à la surface, des termes techniques que l’on peut lire concernant différentes parties de la structure.

En plus de se faire rassurante sur l’état du pont de la rivière des Trois-Pistoles, Mme Gaudreault a précisé que «des travaux de prolongement des drains sur le pont sont prévus à court terme et une correction de l'asphaltage de part et d’autre des joints du pont est envisagé afin d’égaliser la surface de roulement, ce qui atténuera le bruit causé par la circulation des véhicules sur les joints.»

Ce pont a été construit en 1973. La durée de vie moyenne d’un pont est de 70 ans. Elle est influencée par l’environnement, le débit de circulation, le type de véhicules qui y circulent et l’entretien.

La Direction régionale du ministère des Transports a la responsabilité de 3 700 km de routes dont 513 km pour le centre de services de Cacouna et 393 km pour celui de Témiscouata-sur-le-Lac. Des 3 700 km de routes, on compte : 480 km d'autoroutes, 1 314 km de routes nationales, 657 km de routes régionales, 1 001 km de routes collectrices et 248 km de routes d'accès aux ressources. La Direction assure la gestion de 1 412 structures (889 au Bas-Saint-Laurent et 523 en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine), incluant les murs de soutènement.