Réveil frisquet pour des employés de Soucy Industriel

Au Lendemain d'un premier épisode de canicule, les Bas-Laurentiens se sont réveillés alors que le mercure indiquait une température légèrement en dessous de 10 Celsius. Froid dites-vous ? Parlez-en aux employés de Soucy Industriel positionnés à l'atelier de Fermont qui se sont réveillés sous un couvert de glace.

«En 2009, il y a eu de la neige début juin et le 23 aout. On apprécie plus dans ces moments-là notre petit 15 degrés d’aujourd’hui», a lancé Frédérick Soucy, président de l'entreprise.

Soucy Industriel, reconnue ces dernières années parmi les entreprises à plus forte croissance au pays, est présente dans cette ville minière située sur la Côte-Nord. Dès la semaine prochaine, ils seront 80 employés sur place.

«Cette semaine nous avons environ 25 travailleurs qui travaille principalement dans notre atelier sur la réparation de benne de camion 240 tonnes et aussi quelques travailleurs à la mine du Lac Bloom», ajoute M. Soucy.

La grève chez ArcelorMittal a aussi eu un impact sur ses activités quotidiennes, toutefois le manque d'hébergement constitue aussi un défi supplémentaire.

«Pour donner un exemple la mine du Lac Bloom était à moins 90 chambres la semaine dernière. Ils ont dû retourner à leurs résidences des travailleurs qui étaient en mesure de travailler à distance», ajoute Frédérick Soucy.