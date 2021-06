Une année chargée pour Tourisme Bas-Saint-Laurent 

C’est le mercredi 9 juin que s’est tenue, en vidéoconférence, la 43e Assemblée générale annuelle de l’Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent, rassemblant des entreprises touristiques et partenaires de la région. Le résumé du rapport annuel de 27 pages, qui a été présenté aux membres, démontre l’étendu des actions réalisées de cette dernière année toute spéciale.

L’organisme a également déposé des états financiers équilibrés, un plan d’action et a procédé à l’élection d’un nouveau conseil d’administration et exécutif pour la prochaine année.

C’est maintenant Charles Labrecque de l’Auberge de la Pointe à Rivière-du-Loup qui présidera le conseil d’administration. Il sera accompagné de Serge Guay du Site historique maritime de la Pointe-au-Père à la vice-présidence et de Joanna Lortie de l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup comme secrétaire-trésorier. Martin Rioux-Beaulieu de l’Hôtel le 1212 a aussi fait son entrée comme nouvel administrateur en remplacement du siège qu’occupait Hugues Massey de l’Auberge du Chemin faisant.

Ce dernier quitte le conseil d’administration et la présidence après presque de 10 ans de travail bénévole au sein de l’organisme. L’équipe et le conseil d’administration ont tenu à souligner leur reconnaissance pour l’implication de M. Massey ces dernières années, tant à Tourisme Bas-Saint-Laurent qu’à titre d’administrateur à la création de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ).

Notons également que le conseil d’administration est complété par Caroline Goudreau, de Côté Est – Bistro, de Jean Santerre de l’Auberge Comme au Premier Jour, de Denis Ouellet du Parc national du Lac-Témiscouata, d’Annick Lepage du Domaine Lac Saint-Mathieu, de Marlaine St-Jean de l’Hôtel La Libertad, de Maxime Gendron de Terfa et de Catherine Gagné du Domaine Valga.

FAITS SAILLANTS

Parmi les faits saillants de ce rapport annuel, notons les importants changements technologiques de l’organisme, ldépôt et mise en place du plan stratégique de développement et de structuration de l’offre 2021-2025 ainsi que le plan stratégique marketing 2021-2023, le projet «Google entreprise» en collaboration avec l’AITQ, la tenue régulière des Grands rendez-vous touristiques virtuelle de l’industrie, la continuité des programmes financiers voués au développement touristique et numérique des entreprises, les campagnes de promotion touristique régionales, nationales et hors-Québec, ainsi que l’accompagnement et le développement des routes touristiques.

Le directeur général, Pierre Lévesque, a tenu à remercier les membres du conseil d’administration et les employés de l’organisme pour leur dévouement envers la communauté touristique régionale durant la dernière année. «C’est un chapitre intense qui se termine et un horizon plus prévisible qui s’annonce pour les mois à venir. Il est maintenant temps de se préparer à accueillir nos visiteurs pour la saison touristique estivale qui commence, mais il reste beaucoup de travail à faire afin de préparer la suite pour un retour progressif des évènements et du tourisme d’affaires dès l’automne».