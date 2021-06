Loi 21 : Justin Trudeau ne respecte pas le Québec

Justin Trudeau adopte de nouveau une attitude paternaliste envers les Québécois en pensant que la pandémie va entraîner des «réflexions» sur le bien-fondé de la Loi sur la laïcité de l’État (Loi 21) soutient Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup.

Par voie de communiqué, le député Généreux s’est dit peu étonné de voir le premier ministre vouloir une nouvelle fois s’ingérer dans les champs de compétence du Québec, puisque c’est devenu une habitude depuis qu’il est au pouvoir.

En conférence de presse hier, le premier ministre a lancé que le Québec reverrait sans doute sa position sur cette loi, considérant «qu’on passe beaucoup de temps avec des masques qui couvrent nos visages et qu’on reçoit des services de l’État».

«Justin Trudeau ne connaît pas le Québec et visiblement, il n’est pas intéressé à le connaître, car il veut toujours tout le temps contrôler ce qui est voté à l’Assemblée nationale et comment l’argent est dépensé par le gouvernement. Je recommande à Justin Trudeau de laisser le Québec légiférer dans ses champs de compétence et de le laisser se gérer dans les dossiers qui les concernent exclusivement. C’est assez !», a affirmé Bernard Généreux.