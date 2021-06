Le retour des cadets de la SQ au KRTB

À partir du lundi 7 juin, huit cadets de la Sûreté du Québec seront présents des les différentes municipalités du KRTB, soit deux dans chacune des MRC.

Ces derniers assureront notamment une présence dans les quartiers et les parcs, répondront aux demandes de renseignements des citoyens et bonifieront le travail des patrouilleurs en effectuant de la surveillance et de la prévention auprès de la population.

«Leur aide sera particulièrement bienvenue en temps de pandémie», ajoute le sergent Claude Doiron. Ce dernier rappelle que la Sûreté du Québec et les MRC se divisent à parts égales les frais et salaires liés aux présences des cadets sur le territoire.

Le district 01 qui regroupe le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine regroupe un total de 22 cadets. Ils sont 184 étudiants ou diplômés en techniques policières à avoir été embauchés dans le cadre du Programme de cadets de la Sûreté du Québec déployé en partenariat avec les municipalités qui reçoivent les cadets.

Ce programme constitue une expérience de travail unique pour les futurs policiers puisqu’ils sont en contact étroit avec les policiers. Ils bénéficient ainsi d’une formation et d’un encadrement tout au long de la saison.

Pour plus d’informations sur le Programme de cadets, le public est invité à visiter le site Web de la Sûreté du Québec et à s’abonner à ses comptes Twitter, Facebook et Instagram, où des nouvelles sur les cadets seront publiées tout au long de l’été 2021.