Des finissants en design d’intérieur pour convertir l’église de Rivière-Bleue

Dans le but de planifier la conversion d’une partie de l’église paroissiale, la Municipalité de Rivière-Bleue a fait appel à des étudiants finissants du programme design d’intérieur du Cégep de Rivière-du-Loup.

Une invitation a été d’abord lancée à Shirley Ryan, responsable du programme d’études, afin de valider son intérêt et celui des étudiants, à faire des propositions créatives dans le but d’aménager l’espace en question.

Les jeunes ont pu présenter à distance le fruit de leur créativité à la Municipalité de Rivière-Bleue, et ce, dans le but d’aménager un futur lieu de rassemblement et de loisirs sportifs.

La COVID-19 a rendu la tâche plus complexe que souhaité, mais une belle collaboration s’est établie entre les étudiants et la Municipalité. L’équipe municipale a pris les mesures de l’espace, des photos et des vidéos. Les étudiants ont pu ainsi présenter leur projet récemment devant le maire, la directrice générale et l’agent de développement de l’endroit, avec une fébrilité peu commune.

«Les étudiants devaient respecter certaines exigences de la part de la Municipalité. Ils devaient s’inspirer de la signature locale entourant le bootlegging, prendre en considération la présence du train et de l’industrie du bois dans le développement et l’histoire de Rivière-Bleue», explique Shirley Ryan. «Pour ces étudiants, qui proviennent de la France principalement, c’était une chance magnifique d’en apprendre plus sur la richesse culturelle du Québec.»

L’équipe municipale se donne maintenant quelques semaines pour évaluer ses options, les coûts de projet et prendre une décision éclairée sur la suite des choses. À noter que la Municipalité de Rivière-Bleue et l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse travaillent ensemble aux premières étapes à la conversion de l’église paroissiale depuis le début de l’année 2021.

La Municipalité de Rivière-Bleue remercie la direction du Cégep de Rivière-du-Loup et Shirley Ryan de cette possibilité de travailler le projet avec des jeunes au regard neuf. Un autre merci spécial aux étudiants, à qui la municipalité offrira des bourses d’excellence pour souligner leurs talents et leur respect des thèmes à considérer.