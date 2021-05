Fin des travaux au barrage du lac de la Grande Fourche

Le maire de la Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Gilles Couture, informe la population que les travaux du barrage du lac de la Grande Fourche sont terminés. Ils ont débuté en septembre 2020 pour se poursuivre officiellement jusqu’au 21 mai 2021.

La réalisation du projet a nécessité un investissement totalisant près de 900 000 $. La Municipalité a pu compter sur le soutien financier d’un généreux partenaire pour la construction de ce barrage. Une aide financière de 500 000 $ a été accordée dans le cadre du volet 2 du Programme d’aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux (PAFMAN).

C’est le montant maximal accordé pour ce genre de projet et cet octroi permettra à la Municipalité de ne pas devoir contracter d’emprunt pour financer la réalisation du barrage grâce particulièrement à l'aide financière du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Finalement, la Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup aura investi la somme de 400 000 $ pour ce projet à même les surplus accumulés des années antérieures non affectés.

Ce nouveau barrage reçoit plusieurs félicitations de la part des riverains satisfaits du niveau plus constant du lac et des citoyens pour son aspect naturel plus agréable à regarder.

«Les barrages sont des structures aux multiples fonctions. Il importe que le barrage du lac de la Grande Fourche soit conforme aux exigences de la Loi sur la sécurité des barrages. Je félicite les élus et les employés municipaux qui ont porté ce dossier de la réfection de l’ouvrage, assurant du même coup la sécurité des citoyens de la municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup», a souligné le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette.

«La Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup s’est ainsi dotée d’une infrastructure respectueuse de l’environnement et de la faune, qui préservera la qualité et le niveau de l’eau du lac de la Grande Fourche tout en assurant la sécurité des résidents aux abords de la rivière Sénescoupé», a mentionné le maire, Gilles Couture.