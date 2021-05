Retour ce lundi des bains libres à la piscine du Cégep de Rivière-du-Loup

Après avoir dû patienter le temps que la situation sanitaire locale s’améliore, les familles pourront enfin s’élancer dans le bassin revampé de la piscine du Cégep, dès ce lundi 31 mai. Un maximum de 25 baigneurs pourra sauter à l’eau à la fois, afin de respecter les normes en vigueur.

La capacité des bains a principalement été établie en fonction de celle des vestiaires. Les places doivent être réservées via le système d’inscription Mes loisirs en ligne (VilleRDL.ca/MesLoisirs), en prenant soin d’en sélectionner une pour chaque membre de la famille et en s’assurant que les enfants de 8 ans et moins soient accompagnés d’une personne de 16 ans et plus.

Afin de favoriser l’accès au plus grand nombre de personnes la fin de semaine, des séances de 45 minutes seront offertes en rafale, à raison de 6 bains le samedi et 3 le dimanche. Des bains selon également offerts chaque soir de semaine. Cet horaire sera en vigueur pour 2 semaines, avant de passer à l’horaire d’été le 15 juin. Outre les zones de bain libre, le tremplin de 1 mètre et 3 couloirs de nage seront accessibles.

Mentionnons en rafale les diverses autres conditions d’accès établies avec le Cégep de Rivière-du-Loup, conformément aux directives transmises par l’Association des responsables aquatiques du Québec :