Une fête des voisins sous le thème de «Prends racine» à Témiscouata-sur-le-Lac

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac est heureuse de convier ses citoyens à sa Fête des voisins le samedi 29 mai prochain. Pour cette édition, la Ville propose des festivités dans une formule adaptée aux mesures sanitaires en place. C’est donc dans un souci de prendre soin de notre ville, de notre environnement et de notre voisinage que se fera la Fête des voisins cette année.

Les citoyens sont invités à venir chercher un arbre gratuitement entre 10 h et 12 h au Centre des loisirs et entre 13 h 30 et 15 h 30 sur la rue Commerciale Nord face au parc Clair Soleil. Les essences d’arbres disponibles sont des érables, des bouleaux jaunes, des épinettes rouges et des mélèzes. Une limite d’un arbre par personne, premier arrivé, premier servi! Une distance de 2 mètres et le port du masque devront être respectés en tout temps sur les lieux.

Une corvée de ramassage de déchets est organisée dans l’ensemble de la ville en collaboration avec le projet Poubelle rebelle, Cascades, la RIDT et la Mission 1000 tonnes. Les citoyens qui désirent ramasser des déchets dans leur secteur peuvent s’inscrire sur le site de la Ville au www.temiscouatasurlelac.ca et un camion viendra collecter les sacs de déchets à la fin de la journée à l’adresse indiquée.

L’ensemble des déchets amassés seront pesés par la suite pour voir l’ampleur du travail effectué par les citoyens et les bénévoles. Un beau geste pour sa ville et son environnement!

Les citoyens qui ont déménagé à Témiscouata-sur-le-Lac dans la dernière année sont invités à se présenter au kiosque d’arbres pour recevoir un petit cadeau de bienvenue écoresponsable ainsi qu’une petite trousse d’information.

Comme on ne peut pas se réunir comme à l’habitude, la Ville invite les citoyens à avoir une petite attention envers leur voisinage, en appelant un voisin ou encore une personne seule. La corvée de ramassage de déchets et le don d’arbre sont ouverts à tous. Participez en grand nombre!