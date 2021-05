L’autoroute 20 sera de retour au PQI avant la fin du mandat, réitère Legault 

Bien qu’il n’ait pas fait partie du dernier budget provincial, le projet de prolongement de l’autoroute 20 sera réinscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) d’ici octobre 2022. Le premier ministre François Legault s’est à nouveau engagé à respecter cette promesse, mercredi après-midi, sur les réseaux sociaux.

En réponse au maire de Rimouski, Marc Parent, qui l’interpellait sur la question dans une vidéo, M. Legault a confirmé, sur Twitter, «que le prolongement de la 20 se retrouvera bel et bien au PQI d’ici la fin du mandat» de son gouvernement.

Cette publication a également été «aimée» et partagée à son tour par la ministre du Tourisme et nouvelle ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx.

Merci @MairieRimouski pour l’idée de recette! Bien hâte de revenir faire un tour dans votre magnifique coin de pays! J’en profite aussi pour vous confirmer que le prolongement de la 20 se retrouvera bel et bien au PQI d’ici la fin du mandat! 😉 https://t.co/9AfliCCSHc — François Legault (@francoislegault) May 12, 2021

Ce n’est pas la première fois que le premier ministre promet la réinscription au PQI du prolongement de l’autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et le Bic. Il l’avait fait lors de passages à Rivière-du-Loup à l’automne 2019, puis en juillet 2020.

Cette annonce reste néanmoins très attendue dans tout l’Est-du-Québec depuis le retrait du projet il y a quelques années par le Parti libéral. Des élus et des acteurs socio-économiques s'impatientent et ont été déçus de constater, en mars, que celui-ci ne faisait pas partie du budget provincial. Les réactions avaient été sensiblement les mêmes un an plus tôt.

François Legault s’est commis une première fois au sujet de l’autoroute 20 et du PQI lors de la dernière campagne électorale, en 2018.