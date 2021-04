Deuxième place au Concours de cas Mallette pour des étudiants en Techniques administratives

Le samedi 27 mars se tenait la première édition du Concours de cas Mallette. Deux équipes en Techniques administratives (Comptabilité et gestion) du Cégep de Rivière-du-Loup étaient inscrites et le trio formé de Zachary Ouellet, Meggie Leclerc et Rosalie Pelletier a remporté la deuxième place et une bourse de 900 $.

«Ils [les membres du jury] ont mentionné à la remise des prix qu'ils avaient été agréablement surpris de la qualité d'analyse et de la présentation des étudiants du collégial», souligne avec fierté Nathalie Michaud, enseignante du programme.

L’évènement virtuel mettait à l’épreuve des étudiants collégiaux et universitaires par une mise en situation complexe écrite par l’Ordre des comptables agréés du Canada. Les étudiants avaient à conseiller les dirigeants en proposant des actions et des décisions à prendre pour l’avenir de leur entreprise. Les participants mettaient ainsi en pratique leurs connaissances en comptabilité, en certification et en gestion du financement et de l'investissement. «C'est un excellent exercice de démonstration des qualifications des candidats. De plus, ils avaient seulement 1 heure 30 minutes pour prendre connaissance du cas, l'analyser, soumettre une position ou des interventions et les justifier», ajoute Mme Michaud.

Le comité régional des ressources humaines de Mallette Est-du-Québec, organisateur de l’évènement en collaboration avec l’Ordre des CPA, a confirmé la tenue de la 2e édition qui aura lieu en février 2022, également de façon virtuelle afin que les étudiants de tous les établissements de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie puissent y participer.

Le Cégep tient finalement à souligner la participation des étudiants qui formaient la deuxième équipe : Anne-Marie Francœur, Laurie Dionne et Mégane Thériault.