L’Association du cancer de l’Est du Québec est reconnaissante de l’appui de ses bénévoles

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui se déroule du 18 au 24 avril sous le thème «Bénévoler, c’est chic!», l’Association du cancer de l’Est du Québec souligne l’apport exceptionnel de l’ensemble de ses bénévoles répartis au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Iles-de-la-Madeleine.

Chaque année, ils consacrent une partie de leur temps aux personnes touchées par la maladie. Depuis mars 2020, plusieurs des bénévoles de l’Association ont partagé leur créativité pour réinventer des évènements n’ayant pas pu être présentés sous leur formule originale. D’autres ont été présents pour la clientèle de l’Hôtellerie Omer-Brazeau qui devait s’adapter à de nouvelles mesures. D’autres encore ont réalisé des appels d’amitié à des personnes touchées par la maladie pour effacer momentanément leur sentiment de solitude, sans oublier tous ceux qui ont prêté mainforte pour réaliser des appels téléphoniques, des envois postaux à partir de la maison et bien d’autres gestes de générosité.

Chacun à leur manière, ils ont renouvelé leur façon d’aider les personnes touchées par le cancer sur tout le territoire afin qu’elles se sentent soutenues. Grâce à tous ses bénévoles, qui sont prêts à donner généreusement de leur temps pour la cause, l’Association peut continuer d’offrir des services visant le mieux-être des personnes touchées par la maladie. Par leurs petits et grands gestes, les bénévoles qui œuvrent à l’Association sont d’un soutien inestimable et l’organisation souhaite leur exprimer sa grande fierté et sa sincère reconnaissance.

Il est possible de se joindre à la grande famille des bénévoles de l’Association et ainsi être une source de mieux-être pour les personnes touchées par le cancer partout dans l’Est-du-Québec, en communiquant avec Sylvie Carroll, coordonnatrice des bénévoles au 418 724-0600, poste 2014, au 1 800 463-0806 ou par courriel à l’adresse [email protected]

Pour plus d’information, visitez aceq.org