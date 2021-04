Une nouvelle campagne de recrutement en vue de la saison touristique estivale

L’industrie touristique a lancé le 13 avril la campagne nationale de recrutement «Faites briller l’été partout au Québec», afin de pourvoir 40 000 postes en vue de la saison touristique.

Avec la saison touristique qui approche à grands pas, les employeurs de l’industrie doivent recruter des employés afin de répondre à l’affluence envisagée et ainsi continuer d’accueillir les voyageurs, le tout dans le respect des mesures sanitaires qui seront en vigueur.

«À titre d’exemple, le secteur de l’hébergement et de la restauration a perdu, à lui seul, plus de 2 500 emplois, soit 44 % de ses effectifs seulement dans la dernière année. Avec la pandémie, notre crainte est que ces ressources humaines se recadrent dans un autre secteur alors que la reprise touristique est imminente. La main-d’œuvre est l’enjeu numéro un pour le Bas-Saint-Laurent. Cette campagne tombe à point pour accompagner nos entreprises qui en ont grandement besoin», explique le directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Levesque.

Les emplois à pourvoir sont disponibles partout au Québec. Pour trouver un emploi, les candidats intéressés sont invités à visiter le site web MonEmploiEnTourisme.com, dans la section Trouver un emploi. Le site propose aussi un agrégateur qui regroupe les affichages de postes des différents sites spécialisés d’emplois. À l’heure actuelle, la demande est forte pour trouver des :

Sauveteurs, guides d’aventure, guide de chasse et pêche ;

Cuisinier, aide-cuisiniers ;

Préposés à l’entretien de sites, de bâtiments, à l’entretien de blocs sanitaires, à l’entretien ménager dans les hôtels et manœuvre en entretien de terrains ;

Préposés au service à la clientèle, aux manèges, à la réception, aux réservations, aux ventes et auditeurs de nuit ;

Serveurs d’aliments et de boissons.

«Avec la COVID-19, les besoins en main-d’œuvre de l’industrie touristique ont été accentués. En 2019, alors que le Québec était pratiquement au niveau du plein emploi, nous avions déjà des besoins de main-d’œuvre dans les professions en déséquilibre. Cette campagne, en plus de valoriser les emplois et leur apport dans l’expérience touristique, facilitera la recherche en redirigeant et en centralisant les offres de l’industrie touristique sur le site MonEmploiEnTourisme.com. Ce sera donc l’outil pour les gens qui cherchent un emploi ou qui ont le désir de revenir travailler dans notre industrie stimulante», ajoute Martin Soucy, président-directeur général de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.

Avec cette campagne, l’Alliance et le ministère du Tourisme du Québec, en collaboration avec l’ensemble du réseau associatif touristique et le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, ont pour objectifs de courtiser les employés en attente de la reprise des activités dans leur industrie, d’obtenir de nouvelles candidatures ainsi que de fidéliser l’engagement de ceux qui y travaillent déjà.