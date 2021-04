Sondage auprès des 65 ans et plus de Trois-Pistoles

La Ville de Trois-Pistoles, en accompagnement à la MRC des Basques, procède présentement à la mise à jour de sa politique MRC amie des aînés (MADA). Pour adapter cette politique à la réalité locale, une période de sondage est présentement en cours du 14 avril au 14 mai 2021.

Si vous résidez à Trois-Pistoles et avez 65 ans et plus, vous êtes chaudement invité à répondre au sondage. Les sujets abordés sont entre autres les loisirs, les espaces extérieurs, la communication, le transport, la sécurité, la santé, les services sociaux et votre milieu de vie. Vous êtes interpellés par l’un ou tous ces sujets, faites-nous en part!

COMMENT PARTICIPER

Le sondage est disponible sur la page d’accueil du site Internet de la Ville de Trois-Pistoles (www.ville-trois-pistoles.ca), ainsi qu’en format papier à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours (145, rue de l’Aréna) et à la Maison le Puits (276, rue Langlais). Une fois complété, il doit être retourné à l’hôtel de ville (5, rue Notre-Dame Est) ou par courriel à [email protected] avant le 14 mai prochain.

BESOIN D'UN COUP DE POUCE

Si vous avez besoin d’aide pour répondre au questionnaire, n’hésitez pas à contacter Mme Catherine Rose-Lavallée, intervenante de milieu, au 418 516-9065. Elle se fera un plaisir de vous aider!

Cette révision est une étape importante pour assurer une qualité de service un développement de notre milieu en tenant compte des besoins exprimés.