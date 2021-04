Améliorations apportées à la section sud du Parc linéaire interprovincial Petit Témis

La Corporation d’aménagement du lac Témiscouata et de la rivière Madawaska informe les utilisateurs du Parc linéaire interprovincial Petit Témis que suite à des investissements majeurs qui ont été apportés pour la réfection de la surface de roulement du parc, on a été en mesure de rétablir la sécurité et la qualité de l’expérience vélo.

La réussite de ce projet d’envergure a été possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et autres partenaires financiers qui ont cru à son accomplissement.

Malgré un entretien régulier et rigoureux, il apparaissait nécessaire d’accomplir d’importants travaux de mise à niveau afin de favoriser l’activité de plein air au Québec en toute sécurité.

Le tracé du Parc linéaire interprovincial Petit Témis d’une longueur de 43 kilomètres, à partir de la Route 232 à Témiscouata-sur-le-Lac secteur Cabano jusqu’à la frontière du Québec à Dégelis, permet de pratiquer l’activité du vélo tout en appréciant la beauté des paysages que l’on peut découvrir tout au long de son tracé.

Malgré la pandémie qui sévit toujours en ce moment, il est à noter que le parc linéaire sera ouvert au public à partir du 15 mai prochain. On vous invite à vous informer des consignes sanitaires mises en place par la Santé publique afin de les respecter au moment de votre randonnée.