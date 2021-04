Les élus de Témiscouata-sur-le-Lac donnent le coup d’envoi

C’est lors de la séance du conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac de lundi soir que les élus de la Ville ont officialisé l’octroi de contrats pour les projets d’aréna, de centre récréatif et de réfection de la rue Commerciale Nord-Sud.

«C’est avec beaucoup de fierté que les membres du conseil municipal ont donné l’aval au début des travaux de ces projets porteurs et importants pour notre communauté», a mentionné le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellet. Après analyses et vérifications, les soumissions recueillies s’avèrent non seulement conformes, mais respectent en tous points les budgets et les échéanciers initialement prévus par la Ville.»

Ayant déposé une soumission de 18 447 761 $, c’est l’entreprise Construction Citadelle qui procédera de façon simultanée à la construction de l’aréna et du centre récréatif. Ce montant inclut également la démolition de l’aréna actuel, les jeux d’eaux, les jeux récréatifs, les cuisines, l’exposition muséale et la tour.

Le début des travaux est prévu pour le mois de mai. Une période approximative de 12 mois sera nécessaire à la construction des bâtiments; l’inauguration officielle étant prévue à l’été 2022.

En ce qui a trait aux travaux de réfection de la rue Commerciale Nord-Sud, ceux- ci sont confiés à l’entreprise Les Excavations Léon Chouinard et Fils pour un montant de 6 117 163 $. Les portions visées se situent à partir de la rue Rosaire- Dubé jusqu’à la rue Bérubé pour la portion Nord (incluant le pavage de la rue Bérubé jusqu’à la rue du Quai), et à partir de la Station-Service Michaud jusqu’à la rue de l’Église pour la portion Sud (incluant le pavage de la rue de l’Église à la rue Ménard). Les travaux doivent débuter à compter du 19 avril 2021 pour se terminer à la fin septembre.

«Nous sommes très heureux de ce dénouement et très confiants pour la suite des choses. En donnant le feu vert à la réalisation de ces projets, nous tournons une page et débutons un nouveau chapitre positif et des plus prometteurs pour Témiscouata-sur-le-Lac. Nous désirons remercier la population de sa collaboration durant ces travaux et vous assurer que nous ferons tout en notre pouvoir pour éliminer au maximum les irritants engendrés par de tels projets», a conclu le maire.