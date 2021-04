Les Basques, en mouvement pour l’environnement

Les Basques en mouvement regroupe plusieurs partenaires de différents milieux ayant à cœur le bienêtre de la population dans sa MRC. Avec l’arrivée du printemps et la fonte des neiges sur le territoire, le mouvement a cru bon joindre l’utile à l’agréable en proposant aux citoyens de poser un geste pour l’environnement.

En effet, du 22 avril, Jour de la Terre, au 24 mai, la population est invitée à se munir d’un sac poubelle lors des sorties extérieures afin d’amasser les déchets laissés par l’hiver. Les Basques en mouvement a comme objectif de créer un sentiment d’appartenance et de fierté chez les concitoyens, et quoi de mieux que d’embellir les espaces de vie tout en s’activant.

Cette activité peut s’effectuer par tout le monde, autant ceux et celles qui aiment la randonnée, que ceux et celles qui se promènent dans leur quartier. Les parcs, les bordures de route, les ruisseaux, les sentiers de marche, dans la haie de cèdres du voisin; n’importe quel endroit est bon pour amasser les déchets et faire sa part pour embellir l’espace et protéger l’environnement.

La population est invitée à présenter le fruit de leur cueillette en se prenant en photo avec leurs sacs poubelle remplis de déchets amassés, et à partager cette photo sur la page Facebook de «Les Basques en mouvement». Des photos «avant/après» des espaces nettoyés sont également très encouragées. Parmi les personnes ayant partagé des photos sur la page Facebook entre le 22 avril et le 24 mai, un tirage de prix sera effectué.

Rappelons que les partenaires «Les Basques en mouvement» sont Croc-Ensemble des Basques, Le Centre-Femmes Catherine-Leblond, le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, COSMOSS Les Basques, la MRC des Basques et ITMAV les Basques.