Franc succès pour le premier Salon virtuel de l’emploi du Bas-Saint-Laurent

Le premier Salon virtuel de l’emploi du Bas-Saint-Laurent se conclut sur une note satisfaisante. Ce sont 188 exposants, employeurs de la région, qui ont bénéficié d’une visibilité pour plus de 1 031 offres d’emploi déposées représentant près de 2 500 postes, sans compter les liens vers des sites Internet pour de nombreux autres emplois dans la région.

Plus de 7 728 personnes ont visité la plateforme au cours de la semaine du 23 au 27 mars, dont 2 460 visiteurs qui se sont inscrits officiellement, incluant 701 personnes qui ont téléchargé leur CV sur leur profil.

«L’une des clés de la réussite de cet évènement repose sur la concertation de tous les acteurs impliqués en matière d’emploi. Ce sont près de 55 partenaires locaux qui ont mis l’épaule à la roue. Pour s’adapter à la situation actuelle, on voit de plus en plus de régions qui décident de transformer les salons de l’emploi traditionnels en salons virtuels. Nous sommes très heureux d’avoir offert cette alternative aux entreprises et chercheurs d’emploi et particulièrement fiers du travail colossal de tous les partenaires du marché du travail de la région», soulignent les membres du comité organisateur.

Cet évènement a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec qui a accordé un peu plus de 193 000 $ et à la collaboration de nombreux partenaires du milieu.