Le collectif Le Récif veut développer un projet de centre social

Établi depuis six ans dans l’ancienne Auberge de la Rivière à Notre-Dame-des-Neiges dans le secteur de la rivière Trois-Pistoles, le collectif Le Récif poursuit sa mission d’éducation populaire par le biais d’ateliers en tous genres, de son dynamisme artistique, culturel et social et continue d’offrir un logement abordable pour les personnes à faible revenu.

Afin d’assurer la transition de l’organisme vers un projet de centre social et de continuer d'abriter de nombreux projets créatifs, le bâtiment bicentenaire doit subir d’importants travaux de réfection. Les fondations doivent être solidifiées, le grenier, isolées et toutes les fenêtres doivent être changées. Pour couvrir une partie des frais de ces travaux, le collectif Le Récif a lancé le vendredi 9 avril sa campagne de sociofinancement sur la plateforme de La Ruche. Un montant de 10 000 $ amassé à l’aide des dons de la communauté aidera à alléger le poids financier du projet et permettra au Récif d’offrir son menu communautaire et culturel au grand public plus rapidement.

Le Récif projette de rendre accessible son rez-de-chaussée sous forme de centre social. Il sera entre autres possible pour toute la communauté, quand le contexte sanitaire le permettra, de venir travailler sur des projets durant les heures d’ouverture, d’y organiser des spectacles, d’y boire un café ou d’emprunter des livres dans sa bibliothèque participative.

Le collectif Le Récif a engendré l’établissement d’une cinquantaine de personnes dans la MRC des Basques depuis sa création en 2015, ce qui en fait un plateau d’intégration majeur pour les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes de la région du Bas Saint-Laurent. Il est possible de contribuer financièrement à la campagne à l’adresse suivante : https://laruchequebec.com/fr/projet/renovation-du-collectif-le-recif