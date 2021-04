La Grandiose Chasse aux Cocos : un succès renouvelé

Au terme de l’activité-bénéfice majeure La Grandiose Chasse aux Cocos! Édition spéciale 2021, organisée par la Fondation pour les personnes déficientes intellectuelles du Bas-Saint-Laurent, on a annoncé qu’un total de 120 forfaits ont été vendus sur l’ensemble du territoire du Bas-Saint-Laurent.

Pour cette édition spéciale, deux forfaits avaient été mis en vente pour offrir à l’ensemble de la population bas-laurentienne la possibilité de participer à l’événement et ainsi soutenir la Fondation dans la poursuite de sa mission. Le premier forfait, Le Grandiose, consistait en une chasse aux cocos clé en main, comprenant des indices pour effectuer une chasse au trésor, un dessin pour courir la chance de remporter un grandiose lapin en chocolat de 3 600g et un trésor. Lorie Grégoire est la gagnante du chocolat de 3 600g. Ce forfait était livré directement au domicile des participants grâce à des bénévoles. Le deuxième forfait, Les Poussineaux, était constitué des indices pour faire la chasse au trésor et ceux-ci étaient envoyés par courriel aux participants.

Pour cette édition spéciale, on est très contents de la participation des gens de la région à cette activité et on remercie tous les partenaires, participants et collaborateurs de cet événement d’envergure. Au total, un profit net de 4 300 $ a été réalisé et permettra de continuer à faire briller la mission, soit celle d'améliorer la qualité de vie, la participation sociale ainsi que l’autonomie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme en leur octroyant du soutien financier.