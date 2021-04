Le presbytère de Saint-Ludger en quête d’une nouvelle vocation

La Ville de Rivière-du-Loup lance un appel de propositions public pour la vente du presbytère de Saint-Ludger, excédentaire dans le parc immobilier municipal. Les intéressés ont jusqu’au 7 mai, 10 h, pour présenter leur offre.

La Ville souhaite vendre l’immeuble pour valoriser le site, maximiser son utilisation et rentabiliser les espaces disponibles, tout en conservant son statut de patrimoine immobilier. Situé au coeur du noyau religieux, du quartier résidentiel de Saint-Ludger et à proximité des écoles, l’ancien presbytère a un potentiel de recyclage intéressant. Si le zonage de type institutionnel permet déjà un éventail d’activités à caractère public ou communautaire, il est possible de déposer un projet conforme ou encore nécessitant plutôt un changement de zonage. Le cas échéant, le processus de modification devra être complété avant le transfert de propriété et sera soumis aux règles habituelles.

Le bâtiment jouit d’un statut protégé, étant donné qu’il est localisé dans un site du patrimoine. En conséquence, différents programmes de mise aux normes et de restauration peuvent permettre à un propriétaire d’obtenir un soutien pour sa restauration. Concernant le bâtiment lui-même, mentionnons qu’il a besoin de travaux à court et à moyen termes, mais demeure somme toute en bon état.

Les personnes intéressées sont invitées à contacter Julie Martin, gestionnaire aux programmes culturels et patrimoniaux, pour obtenir les documents d’appels de propositions : [email protected] | 418 867-6616. Il sera également possible d’effectuer, sur rendez-vous, une visite des lieux dans la semaine du 26 avril.