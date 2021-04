Le caucus du Bloc québécois de l'Est-du-Québec appuie les chômeurs

Accompagnés de la porte-parole du Bloc Québécois en matière d’Emploi, Développement de la main-d’œuvre et Travail, Louise Chabot, le député de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas a rencontré virtuellement plusieurs groupes de défense des travailleurs de l’Est-du-Québec jeudi afin de leur présenter les avancées parlementaires obtenues par le parti en la matière.

«Au cours de la dernière année, avec les nombreuses pertes d’emploi occasionnées par la pandémie, le gouvernement a été forcé de se montrer plus sensible aux demandes du milieu et nous sentons que les planètes s’alignent pour faire bouger les choses. Sans la mobilisation des groupes de défense des travailleurs comme ceux qui portent la voix des chômeurs, rien de cela n’aurait été possible. Nous les en remercions grandement », fait valoir de son côté monsieur Blanchette-Joncas.

«Sur le plan parlementaire, le Bloc Québécois a utilisé tous les outils à sa disposition pour mettre de l’avant la nécessaire réforme de l’assurance-emploi adaptée aux travailleurs de l’industrie saisonnière, notamment dans les secteurs de la pêche, de la forêt et du tourisme. Outre nos innombrables interventions en Chambre, une motion d’étude d’une réforme globale du régime d’assurance-emploi a été adoptée en priorité par le Comité HUMA1, ce qui nous permettra d’entendre des témoins et de poursuivre notre travail sur la nécessité d’une telle réforme. Quant au projet pilote du gouvernement, qui accorde 5 semaines supplémentaires d’assurance-emploi aux travailleurs, nous avons demandé qu’il devienne permanent et qu’il soit considérablement bonifié à hauteur de 420 heures pour 35 semaines», soutient Louise Chabot.

«Comme toujours, nous nous ferons un plaisir de travailler en collaboration avec vous, dans l’intérêt supérieur des travailleurs. Le statu quo n’est plus possible. La table est mise pour qu’un réel changement s’effectue et en travaillant ensemble, nous y parviendrons! », conclut le député de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques.