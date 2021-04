Le député Maxime Blanchette-Joncas compte sur un nouvel adjoint

La circonscription de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques peut désormais compter sur les services d’un nouvel adjoint à temps plein pour son député fédéral, Maxime Blanchette-Joncas. Axel Bérubé-Gagnon est en poste au bureau de Témiscouata-sur-le-Lac.

Originaire de la région, Axel Bérubé-Gagnon a répondu à l’appel du pays pour revenir chez lui et mettre sa formation en science politique à l’Université Laval et son expérience au profit de la population locale. Je suis ravi d’avoir Axel à mes côtés puisqu’il partage avec moi un regard proche de la réalité des gens de chez nous. Il dispose d’un excellent bagage académique et d’une expérience enviable du service auprès des gens qu’il a représentés antérieurement», a souligné le député. Axel Bérubé-Gagnon jouit d’une expérience enviable à titre de représentant syndical de même que par sa participation à des évènements comme le Forum étudiant de l’Assemblée nationale du Québec.

«Je reviens avec un grand enthousiasme dans ma région natale! Je me réjouis d’avoir décroché ce poste, adapté parfaitement à ma formation et à ma passion pour l’action politique. Je suis comblé de faire équipe avec un député aussi près de son monde, ce qui correspond exactement à ce que je pense du travail d’un élu dans une région comme la nôtre», indique Axel Bérubé-Gagnon.

Maxime Blanchette-Joncas accueille avec satisfaction cette recrue : «Je bénéficie d’une équipe d’expérience, rompue aux rouages politiques. Avec Axel, je suis persuadé que ses idées et son approche locale profiteront à tout notre monde. Je privilégie la proximité avec la population, qui constitue la base de mon action politique, et je sais que je pourrai compter sur Axel pour accomplir notre mandat dans la circonscription!»

Il est possible de joindre Axel Bérubé-Gagnon au (418) 714-1011 ou au [email protected]