La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation Andrée Laforest a annoncé le 7 avril une aide financière de 58 411 $ pour la planification d’un écoquartier dans la MRC des Basques dans le cadre du Programme d’aide financière pour la planification de milieux de vie durables.

Dans la MRC des Basques, les fonds ont été octroyés afin de réaliser une étude sur le potentiel d’aménagement d’écoquartiers dans diverses municipalités du territoire. «C’était une résolution unanime de tous les élus. On va étudier le potentiel de chaque municipalité pour l’écoquartier et on verra lesquelles lèveront la main par la suite. Certaines ont plus d’intérêt que d’autres, je pense notamment à Sainte-Rita», a commenté le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis. Cette démarche de planification sera aussi imbriquée dans le nouveau schéma d’aménagement qui doit être révisé d’ici 24 mois.

Ce projet global évalué à 83 444 $ comprend trois volets, soit l’évaluation et la priorisation lieux pour l’aménagement d’un écoquartier dans une perspective d’adaptation aux changements climatiques, l’élaboration de concepts d’écoquartiers et de pistes d’actions pour un aménagement plus durable et la création d’une stratégie de mise en œuvre.

«Des milieux de vie dynamiques sont importants pour que les régions du Québec demeurent attrayantes. Le projet d’écoquartier proposé par la MRC des Basques encourage une utilisation responsable du territoire en plus d’augmenter l’offre d’habitation pour les citoyens. Je me réjouis de cet investissement qui aidera à développer et maintenir des pratiques durables au Bas-Saint-Laurent», a commenté la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx.

Cette aide financière du gouvernement du Québec s’inscrit dans le cadre de l’appel à projets du Programme d’aide financière pour la planification de milieux de vie durables lors duquel 32 initiatives ont été sélectionnées.