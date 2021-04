Le prochain spectacle aérien, peut-être en 2023

Le Spectacle aérien de Rivière-du-Loup a fait des milliers d’heureux en 2019. L’organisateur de l’évènement, Martin Hivon, a mentionné à Info Dimanche que la prochaine édition ne pourrait pas être présentée avant 2023. «Et pour 2023, il y a plein d’incertitudes», a-t-il lancé.

La pandémie de la COVID-19 a obligé de nombreuses organisations à annuler la présentation de leur évènement en 2020, puis en 2021. Le Spectacle aérien de Rivière-du-Loup a eu lieu à deux occasions, soit en 2017 et 2019. «Ça prend un an et demi à deux ans de préparation pour un tel évènement», a souligné M. Hivon, précisant qu’il est déjà trop tard pour penser à 2022.

«En 2020, il n’y a presque pas eu de festivals aériens en Amérique du Nord, sauf dans le sud des États-Unis. Ce sont des évènements avec des foules et c’est ce qu’on ne peut pas avoir», a poursuivi l’organisateur louperivois. Il a également noté que c’est la participation de nombreux bénévoles et la contribution de commanditaires qui rendent possible ces présentations.

«En 2019, on avait l’opportunité d’avoir les Snowbird. Le Spectacle aérien de Rivière-du-Loup est organisé avec des bénévoles. De plus la recherche de commanditaires serait probablement encore plus dure que d’habitude à la suite de la pandémie», autant de facteurs qui font dire à Martin Hivon que rien n’est assuré pour un prochain Spectacle aérien de Rivière-du-Loup.