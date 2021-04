Le projet FabRégion : autoportrait de l’autonomie régionale retenu parmi 31 initiatives d'innovation sociale

Le gouvernement du Québec a dévoilé les 31 initiatives retenues au terme des cinq appels de projets en innovation sociale lancés par le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour l'année 2020-2021. Le Cégep de Rivière-du-Loup et le projet FabRégion : autoportrait de l’autonomie régionale figure parmi eux sous le thème Innovation sociale au bénéfice du développement économique local et durable.

La contribution financière versée pour favoriser leur réalisation s'élève à près de 5,8 millions de dollars. Le coût total des projets retenus est évalué à 8,5 millions de dollars.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, et la députée de Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets innovation et entrepreneuriat), MarieChantal Chassé, en ont fait l'annonce le mercredi 7 avril.

Ces cinq appels de projets en innovation sociale se sont échelonnés du 13 octobre au 25 novembre 2020. Ils avaient pour but de soutenir des initiatives axées sur les gérontechnologies, l'intelligence artificielle, l'éducation, le développement local et durable ou l'inclusion sociale. Les projets soumis devaient donc s'inscrire dans l'un des thèmes suivants : Vieillir et vivre ensemble (grâce au partenariat avec le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux); Projets en innovation sociale utilisant l'intelligence artificielle; Bâtir le savoir-faire et le savoir-être en éducation à partir des défis de la pandémie; Innovation sociale au bénéfice du développement économique local et durable; Bâtir sur nos différences vers l'inclusion sociale.

Le ministère de l'Économie et de l'Innovation prévoit lancer de nouveaux appels de projets en innovation sociale ce printemps. «L'innovation sociale offre des solutions concrètes aux défis sociaux et environnementaux auxquels nous faisons face. Je félicite les 31 équipes derrière les initiatives retenues de faire rayonner la créativité québécoise et pour leur contribution à leur communauté.»

Les 31 initiatives financées rejoignent de nombreux milieux, tant institutionnels que communautaires, et ont su mobiliser plusieurs universités, cégeps, entreprises, organismes de développement social et fondations caritatives. Ces projets se réaliseront sur l'ensemble du territoire québécois et toucheront des populations tant urbaines que rurales.

Ces appels de projets en innovation sociale s'inscrivent dans le volet 2a – Projets de recherche-innovation du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation (PSO).

Les appels de projets en innovation sociale sont d'une récurrence annuelle et permettent de répondre de manière novatrice aux besoins sociaux de diverses populations québécoises. Le Ministère prévoit annoncer prochainement les thèmes des nouveaux appels.