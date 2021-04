Un soutien très apprécié pour les médias communautaires

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata souligne l’implication de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, d’investir pour soutenir les médias communautaires locaux et ainsi, les aider à passer à travers cette crise. C’est la ministre responsable de la région, Mme Marie-Eve Proulx, qui en a fait l’annonce la semaine dernière.

«Il est essentiel d’assurer la survie des médias locaux pour maintenir une variété dans l’information régionale. Cette annonce apportera un vent de fraicheur dans les deux organismes de notre circonscription», a souligné Denis Tardif.

L’annonce fait mention d’une somme de 44 735 $ pour la Coopérative d’information des Basques qui publie le journal l’Horizon tous les mois. Le communiqué nous indique aussi une somme de 39 001 $ pour la Télévision Communautaire des Basques et du Hauts-Pays.

«J’aimerais remercier personnellement la ministre de la Culture et des Communications de croire en l’impact et l’importance des médias communautaires. Pour moi, ils ont une place très importante dans un comté où l’accès à internet est difficile. C’est essentiel de soutenir la presse et la télévision communautaire», a conclu M. Tardif.