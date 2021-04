Fermeture temporaire des églises de Rivière-du-Loup

La Fabrique de Saint-Patrice a décidé de prendre les devants et d’aller au-delà des recommandations de la santé publique en fermant temporairement les deux églises de Rivière-du-Loup, soit Saint-Patrice et Saint-Ludger. La situation sera réévaluée dans une dizaine de jours quant à une possible réouverture.

Devant la progression rapide de la COVID-19 dans la MRC de Rivière-du-Loup, le conseil de fabrique a décidé de prendre ses responsabilités en prévision du congé pascal et des célébrations religieuses de Pâques. Selon les mesures sanitaires en vigueur actuellement, l’église Saint-Patrice pouvait encore accueillir 140 personnes, et 46 pouvaient prendre place à Saint-Ludger, même en zone rouge. «Est-ce qu’on peut prendre ce risque? La décision commune a été de fermer, c’est question de conscience sociale de la Fabrique», a commenté le président de la Fabrique de Saint-Patrice, Gaston Pelletier. Il souhaite que cette décision influence d’autres organisations à faire de même afin de freiner la propagation de la COVID-19 dans la région.

Trois des prêtres de Rivière-du-Loup sont âgés de plus de 80 ans et plusieurs bénévoles sont âgés de plus de 60 ans. De nombreux bénévoles et paroissiens sont entrés en contact avec la Fabrique pour émettre leurs réserves et des craintes en lien avec l’achalandage dans les églises. «La dernière chose qu’on veut, c’être être la source d’une éclosion. Notre communauté est plus âgée et plus vulnérable de vivre des complications de la COVID-19», a précisé M. Pelletier.

L’organisation a donc décidé de devenir un partenaire de la lutte pour combattre le virus, comme l’a fait le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup en fermant ses écoles. La Fabrique estime qu’il s’agit «d’un moindre mal comparativement à ce que doivent vivre les restaurateurs et autres commerces fortement affectés y compris leurs travailleurs et les familles qui en vivent les effets.»

Toutes les célébrations sont diffusées à MAtv, donnant ainsi l’occasion aux personnes pratiquantes d’assister de manière virtuelle aux célébrations de la période des fêtes pascales. Les lieux de culte louperivois seront donc fermés jusqu’à nouvel ordre. La Fabrique de Saint-Patrice suivra de près l’évolution de la situation et prendra la décision de rouvrir les églises lorsque le contexte sera suffisamment sécuritaire pour tous.