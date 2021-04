Ce sont donc 80 projets qui ont été analysés au cours des dernières semaines dans le cadre de la 23e présentation du Gala local du Défi OSEntreprendre des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup. Au terme du processus de sélection, 17 projets ont été retenus, sept pour le Volet Scolaire et dix pour le Volet Création d’entreprise.

Compte tenu du contexte sanitaire, les certificats de reconnaissance, les bourses tout comme les prestigieux « Premier » seront transmis directement aux lauréates et lauréats 2020-2021 et non remis lors d’une cérémonie officielle.

«L’an dernier, cette activité reconnaissance a dû être annulée alors que nous étions dans la dernière ligne droite. Nous sommes de retour, plus motivés que jamais, et nous aimerions souligner le travail des participantes et participants de cette 23e édition, les adultes comme les plus jeunes, qui ont fait montre, cette année, de beaucoup de créativité, bien plus, de détermination», a commenté Valérie Bélanger, coordonnatrice des Services éducatifs jeunes au Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.

VOLET SCOLAIRE

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, le plus grand nombre de participantes et participants se retrouve dans le Volet Scolaire. Ce volet s’adresse plus spécifiquement au secteur de l’éducation. Il vise, entre autres, à encourager la réalisation d’un projet d’entreprise, d’une coopérative en milieu scolaire ou la tenue d’activités pédagogiques en lien avec l’entrepreneuriat. Des 246 projets présentés au Bas-Saint-Laurent, 24 % proviennent du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. Ce sont plus de 1 121 élèves qui se sont impliqués dans les 59 projets.

Pour la MRC de Rivière-du-Loup nous retiendrons pour les écoles primaires : Un rallye musical grandeur nature / Sophie Jalbert / École Joly de Rivière-du-Loup et Électrisons nos récréations / M. David Ouellet / École internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup.

Dans la catégorie Secondaire 2e cycle, les lauréats sont : Ça pousse, les bacs verts! / M. Sébastien Bouchard / de l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE

Dans les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, 21 projets étaient en compétition pour le Volet Création d’entreprise. Pour ce volet, 52 projets ont été déposés au Bas-Saint-Laurent. De ce nombre, 21 proviennent des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, voici les lauréats de la MRC de Rivière-du-Loup.

Dans la catégorie Bioalimentaire, les lauréats sont : malterre / Annick Bachand, Marie-Chantale Viens et Éloïse Viens; Dans la catégorie Commerce, les lauréats sont : Apnée KRTB inc. / Benoît Bédard ; Dans la catégorie Services aux entreprises, les lauréats sont : Histoire M / Martine Bernier; Dans la catégorie Services aux individus, les lauréats sont : Résidence Beaubien / Mme Karen Gagnon et finalement dans la catégorie Transmission d’entreprise, les lauréats sont : AGM Construction inc. / Jean-Daniel Drapeau et Étienne St-Jean.

Consultez notre édition du 14 avril pour tous les détails.