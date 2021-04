La Corporation du patrimoine de Rivière-Bleue embauche sa première directrice générale

La Corporation du patrimoine de Rivière-Bleue a annoncé l’embauche de Mance-Émélie Benoit en tant que première directrice générale de l’organisme.

Mme Benoit contribuera de manière significative au développement et à la pérennisation de Place de la Vieille Gare de Rivière-Bleue. Son arrivée dans ce nouveau poste permettra de consolider tout le travail accompli bénévolement depuis 15 ans. Elle travaillera en étroite collaboration avec les administrateurs et administratrices de la Corporation au développement de la gouvernance, des activités muséales, des ressources financières, matérielles et humaines nécessaires à la réalisation de nos activités.

Diplômée de l’UQAM en histoire de l’art (majeure) et en administration (certificat), Mance-Émélie Benoit œuvre dans le milieu culturel et muséal depuis presque 10 années. En plus de son parcours, le comité de sélection a pu apprécier ses qualités personnelles que sont le sens de l’écoute, celui de l’initiative, l'engagement et la persévérance qu’elle a su démontrer dans l’accomplissement de ses mandats antérieurs. Ses aptitudes et expériences en gestion de projets et en animation des jeunes publics sont aussi au nombre des qualités qui motivent aujourd’hui sa nomination.

«Nous sommes persuadés que la population de Rivière-Bleue et du Témiscouata se joindra aux membres du conseil d’administration de la Corporation du patrimoine pour accueillir chaleureusement Mance-Émélie et lui souhaiter le succès voulu dans le cadre de ses nouvelles fonctions», a mentionné Marielle Landry, présidente de la Corporation du patrimoine de Rivière-Bleue.