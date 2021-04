L’éducation, la priorité du gouvernement Legault : «Poisson d’avril»

Exaspéré que le gouvernement tente de noyer le poisson des négociations qui perdurent depuis plus d’un an, deux grandes banderoles sont déployées par le Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage (SEGP-CSQ), ce jeudi 1er avril 2021, à Rivière-du-Loup (au coin des rues Hôtel-de-Ville et Saint-Pierre), pour envoyer un message clair au gouvernement.

«Après toutes les compressions subies et toutes les promesses qui leur ont été faites, les attentes des enseignantes et des enseignants sont élevées en éducation, à juste titre. Pourtant, ce qui nous est proposé est encore nettement insuffisant pour améliorer significativement leur quotidien. Cela fait en sorte que les profs sont en colère et se sentent floués. Il est pourtant évident que, lorsqu’on priorise l’éducation, on priorise aussi celles et ceux qui y travaillent tous les jours et qui portent l’école à bout de bras. On ne laissera pas les négociations se terminer en queue de poisson. Ça va prendre de vrais résultats!», a déclaré Natacha Blanchet, présidente du SEGP (CSQ).

Rappelons que les enseignantes et enseignants du Québec sont sans contrat de travail depuis plus d’un an. Étant au bout du rouleau et subissant les répercussions d’une importante pénurie, ils réclament notamment des améliorations significatives dans leur quotidien pour une meilleure composition des classes, un allègement de la tâche, de meilleurs salaires ainsi qu’une facilitation de l’entrée dans la profession.