Fermeture d'écoles en raison des mauvaises conditions climatiques

En raison des conditions climatiques incertaines, le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs a pris la décision de fermer tous les établissements scolaires sur son territoire en ce 1er avril.

Les écoles primaires et secondaires des secteurs de Témiscouata et des Basques, le centre d'éducation des adultes et le centre de formation professionnelle sont concernés.

Les services de garde sont ouverts en majorité, à l'exception de ceux de Lac-des-Aigles, Sainte-Françoise, Saint-Mathieu et Saint-Michel-du-Squatec.

Environnement Canada prévoit entre 15 et 25 centimètres de neige de jeudi matin à vendredi dans les secteurs de Témiscouata, les Basques, Rivière-du-Loup et de Kamouraska. Du grésil et de la pluie verglaçante pourraient se mêler à ces précipitations. L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles.