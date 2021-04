Avantis Coopérative : consolidation et croissance

La deuxième assemblée générale annuelle d’Avantis Coopérative, laquelle a eu lieu en mode virtuel le 30 mars 2021, a été l’occasion pour les membres de prendre connaissance des résultats de l’année 2019-2020, une année qui s’est démarquée à plusieurs niveaux, étant d’abord consacrée à poursuivre l’intégration et la consolidation des activités, puis devant s’adapter en continue à la situation complexe générée par la pandémie.

L’année 2019-2020 présente un chiffre d’affaires consolidé de 511 millions $ et un excédent net d’exercice de 11,6 millions $, une hausse significative comparée à l’année précédente. Le plan de consolidation ayant porté fruit, conjugué avec des conditions de marché favorables en production porcine et dans la Division détail expliquent cette augmentation. «La première année d’Avantis ayant été plus difficile qu’anticipé, nous sommes reconnaissants envers nos membres qui ont maintenu leur confiance envers leur coopérative. C’est une grande fierté de partager les résultats de cette deuxième année avec eux, des résultats qui démontrent toute la résilience du modèle coopératif en temps de crise et la solidité de notre organisation», a déclaré le président d’Avantis Coopérative, Denis Lévesque.

Les membres agricoles présents en assemblée ont voté une ristourne de 4 millions $ qui sera redistribuée aux 14 751 membres de la coopérative incluant 2 603 membres agriculteurs. Également, la coopérative va rembourser 1,7 million de dollars en capitaux privilégiés, ce qui représente un retour total aux membres de 5,7 millions de dollars.

«Bien que nous avions un plan de consolidation rigoureux auquel s’est ajouté la complexité d’opérer dans le contexte de la COVID-19, pour lequel nos équipes ont fait preuve d’un professionnalisme exemplaire, Avantis Coopérative a poursuivi sa croissance», a expliqué le chef de la direction, Gaétan Roger. L’augmentation des ventes provient de la fusion des activités de La Coop Agrivoix, de l’augmentation des ventes dans les centres de rénovation et dans le secteur des grains.

Notons également que Avantis Coopérative a procédé à la remise des bourses du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole à 24 jeunes agriculteurs, dans le cadre de sa deuxième assemblée générale annuelle virtuelle. Le montant total de ces bourses s’élève à 98 600 $.

Avantis Coopérative compte sur la force de 15 000 membres producteurs agricoles, entrepreneurs et consommateurs ainsi que sur l’expertise de 1 100 employés. Très diversifiée, Avantis est présente dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, des Laurentides, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et au Nouveau-Brunswick. Opérant plus de 100 places d’affaires sous les bannières Sollio Agriculture, BMR, New Holland, Wacker Neuson, Sonic et Supersoir, Avantis Coopérative est la plus importante coopérative membre du réseau de Sollio Groupe Coopératif.