C’est un départ pour la chasse aux cocos de la Maison de la famille des Basques

Afin de faire sortir les familles dehors et de leur faire vivre une activité spéciale durant le congé de Pâques, l’équipe de la Maison de la famille des Basques, en collaboration avec quatre parents-ambassadeurs, a organisé une chasse aux cocos dans quatre municipalités du 2 au 5 avril.

Les familles partiront à la recherche de 13 œufs de Pâques accrochés en nature, dans les municipalités de Saint-Éloi (dans la cour d’école), Saint-Simon (au Parc Croc-Nature), Saint-Mathieu-de-Rioux (au centre des loisirs) et Notre-Dame-des-Neiges (à la Grève-Morency). Les enfants devront trouver les lettres derrière les cocos et former l’expression cachée.

Afin de courir la chance de gagner l’un des deux prix de participation, il suffit de remplir le formulaire de participation avec la bonne réponse avant le mardi 6 avril 8 h au https://urlz.fr/ff1e.

«Continuer de divertir les familles malgré la pandémie est quelque chose de très important pour nous! La chasse aux cocos a justement été pensée afin de permettre aux familles de sortir et se divertir, sans se rassembler», explique la directrice de la Maison de la famille des Basques, Laurie Vaillancourt.

Afin de soutenir l’achat local, les prix de participation proviennent de commerces des Basques : un panier de produits d’érable d’une valeur de 50$ de l’Érablière l’héritage et des douceurs chocolatées d’une valeur de 50 $ de la Chocolaterie Julie Morin.

La Maison de la famille des Basques tient à rappeler qu’il est important de respecter les consignes sanitaires en vigueur, entre autres en participant à l’activité en famille et d’éviter tout rassemblement de plus de 12 personnes. Il faut également éviter de manipuler les cocos.