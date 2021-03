Espace centre-ville développe une collaboration avec Tourisme Rivière-du-Loup

Espace centre-ville travaillera en collaboration avec Tourisme Rivière-du-Loup au cours de la prochaine année afin de dynamiser la rue Lafontaine par le biais de diverses activités. La Ville a confirmé cette entente lors de la dernière séance du conseil de ville le 29 mars.

Comme par les années passées, la Ville de Rivière-du-Loup assumera les frais de la ressource qui consacrera ses énergies à valoriser cet important pôle touristique. «Je suis très heureux de cette nouvelle collaboration avec Tourisme Rivière-du-Loup qui débute dès maintenant», a souligné le président d’Espace centre-ville, Pascal Gagnon.

À l’automne dernier, à la suite de plusieurs mois marqués par la pandémie, la ressource d’Espace centre-ville Alex-Ann Villeneuve Simard quittait l’organisme pour relever un nouveau défi. En début d’année 2021, le conseil d’administration de l’organisme s’est questionné quant à son avenir à court terme. Les démarches avec Tourisme Rivière-du-Loup ont débuté. Cette proposition permettra à Tourisme Rivière-du-Loup de consolider son équipe alors que le tourisme d’affaires est présentement sur pause. La coordonnatrice aux congrès et aux évènements, Audrey Gendron, sera la ressource attitrée à ce dossier.

Elle partagera son temps entre Espace centre-ville et divers projets en tourisme d’affaires. Elle recevra l’appui de toute l’équipe de Tourisme Rivière-du-Loup pour les volets promotion, web, médias sociaux et comptabilité. «Ce sera un travail d’équipe», a souligné la directrice générale de Tourisme Rivière-du-Loup, Monique Dionne. Espace centre-ville demeurera une entité avec son propre conseil d’administration où Mme Dionne siègera. La SADC se retirera de ce dossier pour la gestion de la ressource et la comptabilité, mais demeurera un de ses partenaires.

Compte tenu du succès du laboratoire social lors de la dernière saison estivale, l’activité sera de retour avec une bonification. D’autres activités et actions se grefferont au cours des prochains mois en fonction des recommandations de la santé publique et des opportunités qui se présenteront. Ce changement de cap pour Espace centre-ville permet à l’organisme d’entamer une réflexion quant à son avenir en collaboration avec Tourisme Rivière-du-Loup.