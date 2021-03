Transport Vas-Y doit restreindre son offre de service temporairement   

L’organisme Transport Vas-Y tient à aviser la population qu’il doit restreindre ses services en raison d’un manque de personnel. Seuls les services essentiels seront maintenus, soit les transports pour rendez-vous médical, travail, pharmacie et alimentation du 31 mars au 12 avril inclusivement.

Ce sont ainsi 2 autobus au lieu de 3 qui seront en circulation sur tout le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup et des municipalités de Saint-André et de Saint-Alexandre, au Kamouraska.

«L’augmentation de cas actifs du virus COVID-19 et des variants sur le territoire ont un réel impact sur la disponibilité du personnel et complexifie la prestation des services habituels», affirme le directeur de Transport Vas-Y, Mario Bastille. «On réévaluera au fur et à mesure nos services selon l’évolution de la situation sanitaire sur le territoire. La santé et le bien-être de notre personnel et des usagers sont au cœur de nos préoccupations» précise-t-il.

Rappelons que Transport Vas-Y inc. est une entreprise d’économie sociale, mandataire de la MRC, qui offre un service de transport de personnes qui comporte deux volets, soit le transport adapté et le transport collectif.

Le territoire couvert par Transport Vas-Y inc. comprend toutes les municipalités de la MRC, sauf la municipalité de Saint-Cyprien qui est desservie par l’organisme de transport du secteur de la MRC des Basques, mais il inclut également les municipalités de Saint-Alexandre-de-Kamouraska et de Saint-André dans la MRC de Kamouraska.

Pour connaître tous les détails du nouvel horaire de Transport Vas-Y, veuillez contacter l’organisme au 418-862-8005.