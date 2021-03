L’enseignante Annie Pineault récompensée par l’AQPC

Annie Pineault, enseignante en graphisme au Cégep de Rivière-du-Loup, a été désignée pour recevoir une Mention d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) pour la qualité de son travail, son dévouement, son expertise, ainsi que son professionnalisme qui contribuent à l’évolution de l’enseignement au collégial.

Reconnue par ses collègues pour la qualité et la rigueur de son travail de planification et d’enseignement, Annie Pineault s’applique depuis des années à mettre en place un environnement numérique d'apprentissage structuré et propre aux réalités du métier de graphiste afin d’aider les étudiants à mieux s'organiser tout en leur offrant une pédagogie inclusive. Partagée et appuyée par tous les enseignants de son programme, la démarche de Mme Pineault tient compte des enjeux pédagogiques auxquels ceux-ci sont confrontés.

De plus, Annie Pineault a développé, conçu et validé des grilles d'évaluation critériées à échelles descriptives. Autant pour les étudiants que pour les enseignants, celles-ci viennent faciliter l'évaluation tout en la rendant plus signifiante. Cette approche soutient l'apprentissage de l'étudiant et lui assure une rétroaction plus précise, inclusive et cohérente avec l'étalement des compétences.

Le Cégep de Rivière-du-Loup tient à féliciter Annie Pineault pour cette reconnaissance qui démontre que le milieu collégial québécois est composé de gens passionnés et soucieux de la réussite de leurs étudiants.