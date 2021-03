Dominic Desjardins premier finaliste à la vente du million d’Ameublements Tanguay

Si on vous annonçait que vous aviez une chance sur huit de devenir millionnaire, comment réagiriez-vous ? Parlez-en à Dominic Desjardins de Rivière-du-Loup qui est le premier finaliste du concours Vente du million d’Ameublements Tanguay.

Dominic et sa conjointe Ariane Bérubé ont acheté il y a un peu plus d’une semaine un réfrigérateur chez Ameublements Tanguay à Rivière-du-Loup pour leur maison dans laquelle ils aménageront en juin prochain. «Quand j’ai reçu l’appel, j’étais à l’école, je me suis dit qu’il y avait quelque chose avec le frigo», raconte le jeune homme.

On l’informe alors qu’il est le premier finaliste au concours, mais Dominic ne prend pas la pleine mesure de l’annonce. «C’est Ariane qui m’a dit que j’avais une chance sur huit au total, moi je pensais que nous étions vraiment plus nombreux», raconte-t-il en riant.

Une chance sur huit, ça ne change pas le monde, sauf que… «On va rester calme, je n’ai pas encore gagné, l’idéal ça serait de gagner et si ça arrive, je ne vais pas partir en peur. Ça va aider pour la maison, mais nous sommes jeunes, on va aussi penser à notre futur.»

Mardi dernier, Dominic et Ariane ont donc accueilli une équipe de tournage de TVA dont le populaire chroniqueur Philippe Lapeyrie. «Philippe m’a dit que jamais les participants qu’il représente n’ont gagné. Il m’a dit que cette année c’est la bonne», ajoute Dominic Desjardins.

Ariane et Dominic ont passé près de deux heures avec l’équipe de TVA qui a pris plusieurs images de la région. Dominic a aussi remporté une carte cadeau de 5 000 $ d'Ameublements Tanguay.

Le tirage aura lieu le 15 mai lors de l'émission matinale Salut Bonjour weekend.