La Résidence des Bâtisseurs de Rivière-du-Loup accueillera ses premiers employés malgaches

Est arrivée le 23 mars à l’Aéroport Montréal-Trudeau la première cohorte de trois Malgaches qui viendront, d’ici quelques semaines, prêter main forte aux équipes de préposés aux résidents dans la Résidence des Bâtisseurs de Rivière-du-Loup.

«Alors que la pénurie de main-d’œuvre frappe de plein fouet l’industrie des résidences pour ainés, nous avons fait le choix de penser à l’extérieur du cadre. Nous avons pris nos responsabilités et établi un plan afin d’accueillir de nouveaux travailleurs immigrants au sein de nos différentes résidences. Nous sommes ravis de pouvoir, enfin, réaliser ce projet qui nous tient tant à cœur et qui aura un impact positif dans le quotidien de nos employés et de nos résidents», a mentionné, non sans fierté, Érik Roby, directeur Capital humain chez Gestion Résidences des Bâtisseurs. Ainsi, après de longues démarches qui ont débuté en 2019 et une mission de recrutement à Madagascar, ce sont 54 Malgaches qui, à terme, viendront joindre les rangs des équipes de l’ensemble du réseau des Résidences des Bâtisseurs partout au Québec.

Depuis leur arrivée en sol québécois, ces nouvelles recrues sont accompagnées par l’équipe de Gestion Résidences des Bâtisseurs à Montréal et devront respecter scrupuleusement les mesures socio-sanitaires mises en place. «Ils ont déjà dû avoir un test négatif à la COVID avant leur départ de Madagascar et ils repasseront un autre test à leur arrivée au Canada. Nous avons aussi réservé des chambres d’hôtel pour leur quarantaine de 14 jours», a expliqué M. Roby.

Depuis 2003, Gestion Résidences des Bâtisseurs a développé et gère 16 résidences pour personnes retraitées partout au Québec. Un projet d’agrandissement est en voie d’être complété à Rivière-du-Loup.