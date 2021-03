Ouverture de la pêche au crabe et mesures de protection des mammifères marins

C’est en ce matin du 24 mars que s’ouvre une nouvelle saison de pêche commerciale au crabe des neiges pour la Première Nation Wolastoqiyik (Malécites) Wahsipekuk.

La pandémie de COVID-19 a entrainé une chute des prix pour la saison 2020. «Cette année, on s’attend à une augmentation du prix au débarquement. Les inventaires sont très bas et il semble y avoir un engouement sur le marché de détail aux États-Unis» remarque Guy-Pascal Weiner, directeur des pêches commerciales à la Première Nation.

Ces dernières années la pêche au crabe des neiges a aussi été affectée par la présence des baleines noires dans le golfe et dans l’estuaire du Saint-Laurent. La navigation et les empêtrements dans des engins de pêche ont été pointés du doigt en ce qui concerne le taux de mortalité élevé de ce mammifère marin en voie de disparition.

Face à la situation, le Marine Mammal Protection Act a été adopté par les États-Unis, de sorte qu’à partir de l’année 2023, les exportateurs devront prouver que leurs stocks sont pêchés selon des mesures de protection du mammifère marin équivalentes à celles de nos voisins du sud.

La préservation de l’environnement et des espèces animales étant des valeurs chères à la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, celle-ci, en partenariat avec l’Association de gestion halieutique autochtone Mi’gmaq et Malécite (AGHAMM), a pris la décision d’innover et de tester des dispositifs permettant d’empêcher les empêtrements dans les engins de pêche. Ainsi, pour la saison 2021, un projet pilote permettra l’intégration de maillons faibles sous les bouées et des manchons sur les cordages. Ces dispositifs devraient permettre aux mammifères marins de se dégager facilement lorsqu’ils entrent en contact avec les engins de pêche.

«Nous sommes fiers de travailler à trouver des solutions afin de limiter les impacts de notre pêche sur les mammifères marins» annonce Jacques Tremblay, Grand Chef de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk. La protection des espèces va de pair avec la philosophie de notre communauté.»

La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk pratique la pêche commerciale au crabe des neiges depuis plus de vingt ans.