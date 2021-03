20 000 signataires : Blanchette-Joncas remporte son pari pour les ainés

Plus de 20 000 personnes se sont ralliées au député fédéral de Rimouski- Neigette – Témiscouata - Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, en signant en ligne la pétition qu’il parraine aux Communes visant à améliorer le sort et la condition de vie des aînés. La pétition e-3106 est venue à échéance le 20 mars 2021 à 15 h 55.

«Ce résultat exceptionnel démontre l’attachement, la dévotion et la reconnaissance que je porte, avec le Bloc, à nos aînés et j’en suis extrêmement fier. Nous avons une force régionale immense et ça me donne d’autant l’énergie de pousser encore plus loin nos revendications à Ottawa», souligne d’entrée de jeu le député Blanchette-Joncas.

Ce dernier rappelle qu’avant même l’élection de 2019, la situation financière et sociale générale des aînés était une préoccupation du Bloc Québécois et une priorité absolue. «Nous avons saisi chaque occasion pour réitérer au gouvernement libéral, qui tient pour acquis les aînés depuis tant d’années, qu’il fallait augmenter le montant de la pension de Sécurité de vieillesse», soutient Maxime Blanchette-Joncas, ajoutant que la même ferveur anime le Bloc Québécois en prévision du prochain budget fédéral, qui tarde à être déposé.

«La pandémie a provoqué un confinement encore plus lourd pour nos aînés et ils méritent plus et mieux que ce qu’Ottawa leur a accordé, surtout en comparaison avec les autres mesures déployées. Les chèques d’un maximum de 500 $ de l’été dernier et l’augmentation insultante des prestations de la pension de vieillesse annoncée à l’automne ne peuvent compenser la hausse du coût de la vie dont les personnes âgées ont écopé», s’insurge le député bloquiste.

La pétition réclamait également de reconnaître Internet haute vitesse comme un service essentiel et d’entreprendre par conséquent immédiatement le branchement de toutes les régions du Québec, de hausser les paiements de transfert en santé, qui pourront notamment améliorer les services aux aînés, d’adopter des programmes adaptés aux réalités des régions pour briser leur isolement et d’aider les regroupements de personnes âgées, aux prises avec des pertes financières et le manque de bénévoles.

«Aujourd’hui, avec le résultat très clair de cette pétition, la population envoie un message extrêmement fort au gouvernement Trudeau : son attitude jusqu’à maintenant à l’endroit de nos aînés sonne comme du mépris, au mieux, de la négligence, et cela doit cesser. Le gouvernement libéral doit comprendre que les aînés ne sont plus sa clientèle de jadis. Ces gens ont forgé notre société d’aujourd’hui et Justin Trudeau doit entendre le message, sortir de sa tour d’ivoire et leur accorder le soutien qui leur revient de plein droit», conclut Maxime Blanchette-Joncas.

Rappelons qu’en tout respect des consignes sanitaires, le député Blanchette-Joncas a distribué des exemplaires en papier de la pétition à des résidences pour personnes âgées (RPA), qui ont bien voulu les distribuer. Ces pétitions ne connaissent pas de date d’échéance et une fois dûment remplies, elles peuvent être retournées sans frais au bureau du député de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques aux Communes.