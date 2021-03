CSS de Kamouraska–Rivière-du-Loup : 95 % des classes ont de bons résultats pour la qualité de l’air

Au regard de la demande ministérielle émise en décembre dernier, le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du Loup a complété les tests visant à vérifier la qualité de l’air dans l’ensemble de ses écoles et centres. Pour l’ensemble des établissements, les résultats sont considérés, dans 95 % des classes, comme satisfaisants selon les normes demandées.

Le centre de services scolaire se dit très satisfait des résultats obtenus et confirme que pour les classes nécessitant des travaux immédiats, les correctifs ont déjà été apportés ou sont sur le point de l’être. Rappelons que la prise de données s’effectuait à trois moments : avant le début du cours, au milieu du cours et avant la fin du cours après 20 minutes de ventilation, et ce, pour tous les tests effectués.

Les résultats des tests mesurant la concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans les salles de classe en parties par million sont jugés satisfaisants.

Pour 1,08 % des locaux, les résultats étaient supérieurs à 2 000 ppm; des correctifs ont déjà été apportés. D’autres ajustements sont en cours pour 4,52 % des classes qui se situent entre 1 500 et 2 000 ppm et seront complétés dans les prochaines semaines.

Pour les autres locaux, le centre de services scolaire poursuivra ses travaux d’amélioration afin d’assurer à ses élèves et son personnel la meilleure qualité de l’air possible. Rappelons que le fait d’assurer une ventilation naturelle régulière aide grandement à la qualité de l’air. L’arrivée du printemps facilitera le tout.

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, soucieux d’offrir un environnement sain et sécuritaire pour ses élèves et son personnel, continuera d’appliquer un suivi rigoureux de l’ensemble de ses établissements, entre autres, au niveau de la qualité de l’air, et ce, comme à l’habitude.