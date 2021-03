Témiscouata-sur-le-Lac : les opposants se manifestent à nouveau

Les opposants au projet d’aréna et de centre communautaire récréatif à Témiscouata-sur-le-Lac se sont manifesté à nouveau à la suite de l’ouverture de la seule soumission reçue par la Ville.

«Le montant global du contracteur s’élève à 18 477 761 $. Le règlement d’emprunt prévoyait un montant de 17,2 M$ pour cette partie du projet. Lorsqu’on considère le projet dans son ensemble et en accord avec les modalités affirmées par la Ville, le montant global prévisible atteint déjà la faramineuse somme de 23 636 372, 86 $», a-t-on indiqué dans un communiqué de presse envoyé par la représentante officielle du comité du non lors de la consultation référendaire, Ginette Bégin.

Mme Bégin y mentionne également que plusieurs questions demeurent par rapport à ce projet : «Quels sont les véritables composantes du devis? A-t-on uniquement les coquilles des 2 bâtiments sans aucun équipement? La Ville a déjà adopté une résolution de 446 230,26 $ pour l’achat de jeux d’eau et une de 5 000 $ pour la conception de la cuisine, les équipements de cuisine suivront! Que dire des autres équipements?»

On blâme encore le conseil municipal de ne pas donner suffisamment d’informations sur les composantes du projet. On aimerait savoir aussi où en est la Ville avec la participation financière des commanditaires pour un montant de 2,2 M$. «En contexte pandémique, ces généreux commanditaires se font probablement plus rares», a-t-on soutenu.