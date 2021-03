Accessibilité universelle : des actions bien réelles menées à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup présente son bilan des actions réalisées en 2020 en matière d’accessibilité universelle. Elle propose à la population son plan d’action 2021 pour une meilleure intégration des personnes handicapées sur les plans scolaire, professionnel et social.

Difficile de parler de 2020 sans aborder de front la pandémie. Les différents confinements, doublés de mesures exceptionnelles à instaurer, ont forcé la Ville à revoir ses façons de faire. «Malgré tout, au moment de faire un retour sur la dernière année, nous avons été fiers de constater la somme d’actions concrétisées, alors que même des mesures non prévues ont été réalisées. Preuve étant que même dans l’adversité, l’intégration demeure à Rivière-du-Loup une priorité et que cette vision inclusive doit demeurer à l’esprit de tous les acteurs, en tout temps», souligne la mairesse Sylvie Vignet.

Des réalisations 2020, mentionnons les actions mises de l’avant pour rendre accessibles les bâtiments municipaux qui font ou feront l’objet de travaux, dont le Stade de la Cité des jeunes. On compte aussi l’inclusion d’une voie d’accès pavée et d’un corridor asphalté au nouveau parc de quartier à Saint-Ludger, afin d’en assurer l’accès universel, ou encore les nombreuses consultations auprès des professionnels en accessibilité lors de la réalisation des plans de construction.

Pour la prochaine année, la Ville entend principalement intervenir dans les secteurs de la promotion, de la sensibilisation et de la valorisation. Elle portera une attention particulière à l’accessibilité des lieux et édifices publics et misera sur la sécurité, l’emploi et les loisirs. Entre autres actions ciblées, citons l’élaboration d’une campagne de visibilité pour faire reconnaitre les bonnes pratiques en matière d’accessibilité, le maintien des Prix Perce-neige, un meilleur accès aux infrastructures municipales et la promotion auprès des citoyens vulnérables du registre d’inscription volontaire Action secours adaptés.

Pour la responsable de la mise en oeuvre du plan d’action, Valérie Gauthier, «la réalisation des principes de l’accessibilité universelle ne doit jamais être tenue pour acquise. Pour concrétiser les actions projetées, il faut travailler de concert avec les partenaires qui croient à ses bienfaits collectifs.» Ainsi, un comité de travail constitué de nombreuses organisations partenaires assure la continuité de la démarche. Il a aussi pour mission d’orienter la Ville dans la mise en place d’actions prioritaires.