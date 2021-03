Lauréates du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route

Afin de souligner leur importante contribution à la pratique des véhicules hors route (VHR), Ghislaine Saint-Pierre de Saint-Cyprien (VTT) et Nathalie Pelletier de Saint-Antonin (motoneige) se sont vu remettre le Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route pour la région du Bas-Saint-Laurent.

Mme Pelletier est membre du club Les Amis de la Forêt. Nathalie Pelletier a rapidement su faire sa place au sein du comité du club, un milieu essentiellement composé d’hommes. Sa débrouillardise et son immense dévouement l’amènent à participer à toutes les activités du club. Grâce à sa détermination, à son sens du leadership et à son savoir-faire, elle fait toujours un travail remarquable et très apprécié de toutes et de tous. Elle est donc, sans contredit, une relève prometteuse pour le club Les Amis de la Forêt.

Mme Saint-Pierre fait partie des membres fondateurs du club Les Rouleux des Basques. Même après toutes ces années, Ghislaine Saint-Pierre demeure toujours aussi dévouée, travaillante et généreuse. Lorsque vient la fonte des neiges, cette bénévole inestimable n’hésite pas à sortir sa scie et sa pelle afin de rendre les sentiers plus sécuritaires et accessibles. De plus, cette passionnée de quad s’investit pleinement afin d’organiser des activités appréciées de toutes et de tous. La Randonnée des femmes, qu’elle organise depuis plusieurs années, est sans contredit l’une de ses plus belles réalisations. Cet événement regroupant exclusivement des femmes quadistes a notamment pour but d’amasser des dons afin de venir en aide à deux organisations qui lui tiennent particulièrement à cœur, soit l’Association du cancer de l’Est du Québec et la Maison de soins palliatifs du KRTB. À ce jour, ce sont plus de 10 000 $ qui ont été remis à ces organismes.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, ainsi que la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, les félicitent pour leur engagement qui contribue à faire de ce loisir un important vecteur de développement économique pour leur région.

Les 30 lauréates et lauréats du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route ont reçu une lettre et une vidéo personnalisée du ministre des Transports pour accompagner leur trophée. Cette année, plus que jamais, il était nécessaire de souligner le dévouement et la capacité d’adaptation des bénévoles qui ont permis aux adeptes de VHR de pratiquer leur loisir malgré la pandémie de COVID-19.

Soulignons que, selon les fédérations de motoneigistes et d’adeptes de véhicules tout-terrain (VTT), ce sont quelque 8 000 bénévoles qui entretiennent et surveillent les réseaux de sentiers, ce qui représente un engagement d’environ 2 millions d’heures par année. Le réseau compte plus de 33 000 kilomètres pour la pratique de la motoneige et plus de 25 000 kilomètres pour la pratique du VTT. Les retombées économiques liées à la pratique de la motoneige et du VTT sont estimées annuellement à plus de 3 milliards de dollars.