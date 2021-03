Un bilan positif pour la première grande illumination au Bas-Saint-Laurent 

C’est un total de 9 504 lumières qui ont été vendues sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent (de La Pocatière à Matane) dans le cadre de l’activité «La Grande Illumination», organisée en décembre par les fondations partenaires du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

L’événement consistait à faire la mise en lumières d’une vingtaine de sapins, le 9 décembre dernier. Les Fondations avaient un objectif de vente de lumières virtuelles de 10 000 pour le Bas-Saint-Laurent.

Pour la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, ce sont 1 753 lumières qui ont été vendues au coût de 5 $ chacune. «Pour une première édition de la Grande Illumination Les Électriciens Desjardins, nous sommes très contents de la participation des gens de notre région à cette activité et remercions tous les donateurs et collaborateurs de cet événement d’envergure. Un montant de 8 765 $ a été amassé», mentionne Hugo Dubé, président du conseil d’administration.

DE RETOUR EN 2021

Les Fondations hospitalières et de la santé confirment déjà qu’elles seront de retour avec cette même activité en décembre prochain. Étant donné le vif succès qu’a connu l’événement, elles s’engagent à une édition qui saura mettre en valeur le Bas-Saint-Laurent et illustrer à quel point la solidarité est une valeur importante pour leurs organisations, puisqu’elles souhaitent offrir des services en santé et en services sociaux de qualité à toute la population de la grande région du Bas-Saint-Laurent.

«Au-delà des particularités de chacune des MRC, ce sont les services à la population qui priment et cette activité rassembleuse met en lumière ce que font les Fondations en santé et souligner leur apport à la vitalité du Bas-Saint-Laurent pour chacune des installations pour lesquelles elles se dévouent», termine Isabelle Dubé, directrice générale de la Fondation.