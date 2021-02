Écoles fermées en raison des mauvaises conditions météorologiques

Les mauvaises conditions climatiques et routières qui prévalent en ce 3 février ont forcé la fermeture de tous les établissements des centres de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs pour la journée, sans exception.

Tous les services de garde sont aussi fermés. Les cours ont également été annulés au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup et au Cégep de Rivière-du-Loup.

ROUTES FERMÉES

Fermés hier en soirée, de nombreux axes routiers sont toujours paralysés par cette tempête de neige. L'autoroute 20 est fermée sur toute sa longueur, entre Lévis et Notre-Dame-des-Neiges. La route 132 est fermées également dans tout l'est du Québec, de Lévis jusqu'à Grande-Vallée, en Gaspésie.

L'autoroute 85 et la route 185 sont aussi complètement fermées à la la circulation de Rivière-du-Loup jusqu'au Nouveau-Brunswick. La route 293 entre Saint-Jean-de-Dieu et Trois-Pistoles et la route Castonguay à Cacouna ne sont pas ouvertes à la circulation en raison des mauvaises conditions climatiques et routières.

ALERTE MÉTÉOROLOGIQUE

À noter qu'une alerte météorologique est toujours en vigueur pour les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques. Environnement Canada prévoit des conditions hivernales dangereuses ainsi que de 10 à 15 centimètres de neige supplémentaires en journée.

De forts vents en provenance du nord-est causeront de la poudrerie, réduisant fortement la visibilité. Ces rafales pourraient atteindre près de 100 km/h près du littoral. L'accumulation rapide de neige compliquera les déplacements sur le réseau routier. Il vaut mieux donc remettre tout déplacement à plus tard.