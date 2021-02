Relance dans l’air pour la Crème glacée basque

«On a la ferme intention de remettre ça sur les rails», a affirmé le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis, à propos du projet de la Crème glacée basque lancé en 2015. Le projet de motel agricole et la relance de la crème glacée pourraient ainsi aller de pair.

En décembre dernier, la MRC des Basques a déposé un avis d’intention afin de signer une entente avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour le volet Signature et innovation du Fonds région et ruralité. Lors du lancement de ce projet en 2015, la MRC agissaient en tant que maitre d’œuvre et la recette appartient à un groupe de producteurs de la région.

Faute d’un réseau de distribution efficace, d’une chaine de froid solide et à la suite d’une faillite d’un distributeur de Rimouski, le projet a été mis en sourdine. «On a été capable de boucler l’année financière avec ce qu’on avait vendu, mais on a perdu le fonds de roulement pour l’année suivante. La MRC ne pouvait plus investir l’argent des contribuables et les programmes de financement ont été coupés», explique le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis.

Dès la première année de vente, en 2015, le produit avait connu un beau succès, les 900 contenants s’étaient envolés en environ trois semaines dans les commerces de la région. En 2016, 6 000 contenants ont été mis en vente. La crème glacée basque était fabriquée au Centre de développement bioalimentaire de La Pocatière.

Encouragée par la mouvance de l’agriculture de proximité, la concertation des acteurs du milieu de l’agroalimentaire dans les Basques et la popularité de l’achat local, la MRC a pris la décision de relancer le projet.

«On veut intégrer un endroit dans le motel agricole pour faire la production de la crème glacée basque», confirme M. Denis. Il ajoute que les producteurs sont toujours intéressés à participer à la crème glacée basque. Un chargé de projet prendra en main ce volet au cours des prochaines semaines. Une association avec des entreprises existantes sera aussi envisagée.